Башкирия вслед за Татарстаном отменила QR-коды

В Башкортостане вслед за Татарстаном отменили необходимость предъявления QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе при посещении общественных мест, такое решение приняли на заседании регионального оперштаба в связи с большим количеством переболевших с высоким уровнем антител.



— Ситуация такова, что, исходя из показателей заболеваемости, характера течения коронавируса и высокого уровня вакцинации жителей, мы можем отменить необходимость предъявления QR-кодов на предприятиях, в заведениях общепита и сферы услуг, посещении культурно-массовых мероприятий, — резюмировал Радий Хабиров и отметил, что это поспособствует улучшению работы экономики, в частности малого и среднего бизнеса.

Действие QR-кодов сохранится при посещении массовых мероприятий в закрытых помещениях с числом участников 500 и более человек.

Фото: glavarb.ru

В начале дня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что рассматривается вопрос об ослаблении антиковидных ограничений.

Спустя несколько часов появилось постановление кабмина РТ, согласно которому с 21 февраля татарстанцам не понадобится QR-код с информацией о прививке против коронавируса или перенесенном COVID-19 для проезда в общественном транспорте, входа в торговые центры, в боулинги и компьютерные клубы.

Кроме того, как сообщили «Реальному времени» в Ассоциации рестораторов и отельеров РТ, отменены QR-коды в заведениях общепита «благодаря 100%-ной вакцинации сотрудников отрасли и выполнению мер профилактики».

Маргарита Головатенко