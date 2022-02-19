Гинцбург: Центр Гамалеи не зафиксировал побочных эффектов у подростков после вакцинации

В России вакцинировались от коронавируса более 60 тысяч детей и подростков от 12 до 17 лет, побочных эффектов после процедуры не зафиксировано, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.



По словам Гинцбурга, в ближайшее время правительство РФ выпустит распоряжение о закупке еще большей партии вакцины для подростков, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Минздраве заявили, что во время клинических исследований вакцины от COVID-19 для детей от 12 до 17 лет «Спутник М» не было выявлено серьезных побочных эффектов на препарат.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, дети и подростки хорошо переносят вакцинацию. Он отметил некоторое замедление в России темпов заболеваемости коронавирусом.

Маргарита Головатенко