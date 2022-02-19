Гинцбург рассказал, почему нужно сочетать «Спутник V» и назальную вакцину

Фото: Максим Платонов

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему нужно сочетать вакцину от COVID-19 «Спутник V» и назальную вакцину. По его словам, препараты необходимо комбинировать в том случае, если исследования докажут, что назальная вакцина обеспечивает защиту на 70-80%.

Однако при 100%-ой защите человек может отказаться от применения «Спутника V». Однако в обратном случае следует использовать оба препарата, передает «РИА Новости».

Фото: Ринат Назметдинов

Вчера сообщалось, что в России зарегистрировали тест-систему для определения иммунитета после использования назальной вакцины от COVID-19. Его наличие будет определяться не только по анализу крови, но и по мазку из носа.



Диана Жиленкова