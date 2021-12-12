Главное о коронавирусе на 12 декабря: новогодние елки в Татарстане, вакцина от Бузовой и «латвийский штамм»

Фото: Ринат Назметдинов

Новогодним елкам в Татарстане быть!

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 189 заболевших COVID-19. Всего на 12 декабря в республике зафиксировали 40 607 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровело 33 808 человек, в том числе 37 — за последние сутки. Умерло 1 337 человек, в том числе 7 — за последние сутки.



Накануне в Татарстане подтвердилось еще семь случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб. Самый молодой из жертв вируса родился в 1959 году, самая пожилая — в 1933-м.



На сегодняшний день в Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 218 765 человек — это почти 73% от населения республики старше 18 лет. Полный курс прививки прошли 1 856 987 татарстанцев. В республике работают 175 пунктов вакцинации, два из них принимают посетителей круглосуточно.



Фото: Максим Платонов

В Татарстане на 11% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Если в ноябре каждую неделю диагнозы «грипп» или «ОРВИ» ставили примерно 27 тысячам жителей Татарстана, то в декабре еженедельно заболевают уже около 30 тысяч человек.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил обеспокоенность по поводу распространения штамма «омикрон». Он рассказал, что власти республики испытывают опасения в плане риска его завоза через Турцию, ОАЭ, Египет. «Наша система должна быть готова, расслабляться времени нет! При необходимости должны быть готовы обсерваторы. В аэропортах «Казань» и «Бегишево» продолжается тестирование лиц, прибывших из тех стран, откуда есть риск завоза нового штамма», — сказал он.

Власти республики прорабатывают формат проведения новогодних мероприятий для детей. На мероприятиях будут действовать QR-коды для персонала, аниматоров, волонтеров и родителей; маски и социальная дистанция внутри помещения, где организуется праздник; входные фильтры с термометрией.

Фото: Ринат Назметдинов

Заместитель начальника ковидного госпиталя РКБ Руслан Валеев в беседе с «Реальным временем» рассказал, что коронавирусная инфекция может оставаться в организме человека по несколько месяцев и даже переходить в «спящий режим», периодически активируясь (как герпес). Схемы лечения, по его словам, совершенствуются, но «ключика к коронавирусу мы еще не подобрали».

Ученые оценят, эффективен ли «Спутник V» против омикрон-штамма

За последние сутки в России выявлено 29 929 новых случаев коронавируса, выздоровели 31 391 человек. Число зараженных выросло до 10 016 896 человек, а выздоровевших — до 8 741 355 человек.



Зафиксирована 1 132 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 289 483 человека.

Эффективность «Спутника V» против штамма омикрон оценят примерно за 10 дней. Исследования проводятся в НИЦ им. Гамалеи, об этом сообщили представители центра.



С 12 декабря возобновляется железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Хельсинки (его отменили в марте 2020, поскольку началась пандемия). Но попасть в Суоми смогут далеко не все: только те, у кого есть родственники-граждане Финляндии, или недвижимость в этой стране. Туристические поездки и поездки по личным нуждам пока запрещены.

Фото ozd.rzd.ru

В Башкирии план по вакцинации от коронавируса планируют выполнить к 15 февраля. К этому времени в республике рассчитывают привить 80% взрослого населения. Радий Хабиров констатировал: «осталось вакцинировать людей, которые до последнего тянут».

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал, что власти начали готовиться к пятой волне пандемии. В республике начали строить два новых инфекционных госпиталя. Их планируют возвести за два месяца.



Спецборт МЧС России вместе со специалистами Роспотребнадзора вылетел в ЮАР, чтобы доставить мобильную лабораторию. Самолет ИЛ-76 совершил дозагрузку мобильной лаборатории на базе в аэропорту Волгограда и вылетел в Южно-Африканскую Республику. На борту находятся вирусологи, эпидемиологи, врачи Роспотребнадзора, Минздрава РФ и оперативная группа МЧС.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил вероятность стать носителем коронавирусной инфекции, будучи вакцинированным. Он считает, что такая вероятность крайне мала из-за того, что человек с прививкой не способен создать вокруг себя «заражающее облако».

Фото pobeda26.ru

Добровольцам, которые испытают на себе вакцину для подростков «Спутник М», в Москве выплатят 15 тысяч рублей. Чтобы получить компенсацию, ребенок должен получить два компонента вакцины и еще пять раз сдать кровь на иммуногенность.

Российский блогер Илья Варламов предложил выпускать вакцины против коронавируса от имени знаменитостей и под разными брендами. Он считает, что вакцина от Виктории Бони или Ольги Бузовой позволила бы повысить число привитых россиян.

В Тюмени семеро новорожденных попали в реанимацию перинатального центра с коронавирусом. Врачи борются за их жизнь.

До до 75 тыс. человек могут умереть в Англии от омикрона

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 269 745 457 человек, 5 301 795 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (49 884 588). На второй строчке — Индия (34 690 510), на третьей — Бразилия (22 177 059), на четвертой — Великобритания (10 833 040), на пятой — Россия (9 812 538, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (797 179). За ними следуют Бразилия (616 457), Индия (475 434), Мексика (296 385), Россия ( 282 713).

Британские эксперты сообщили, что омикрон-штамм может вызвать от 25 тыс. до 75 тыс. смертей в Англии в течение следующих пяти месяцев, если власти не примут более жесткие ограничения. Такие результаты дал расчет пессимистичного сценария. А ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) предупредили, что к концу года омикрон станет доминирующим вариантом коронавируса в стране.

Фото smapse.ru

В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США заявили, что большинство зараженных омикрон-штаммом коронавируса граждан были полностью вакцинированы — 34 из 43. 14 из них уже успели ревакцинироваться. У большинства зараженных отмечались легкие симптомы: кашель, заложенность носа и усталость. Лишь у немногих проявлялись тошнота, рвота, одышка, диарея, потеря вкуса или запаха.

Глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах считает, что COVID-19 не получится полностью победить за четыре года. По словам министра, который выступает за всеобщую вакцинацию, прививки — это «не личное дело» каждого. Как подчеркнул Лаутербах, от того, как быстро будут делаться бустерные прививки, зависит строгость ограничений в Германии.

В Турции выявили первые случаи заражения штаммом коронавируса омикрон. Один из них — в Стамбуле, еще пять — в западной провинции Измир. У всех заболевших наблюдается легкая форма ковида. В госпитализации они не нуждаются.

В Израиле тоже проводят исследование эффективности вакцин против омикрона и дельты. К примеру, там медики пришли к выводу, что от омикрон-штамма можно защититься только после третьей дозы Pfizer.

Фото flickr.com/photos/secdef

Микробиологи из Медицинской школы Стэнфордского университета объяснили, почему люди с лишним весом тяжелее переносят COVID-19. Они выяснили, что коронавирус поражает зрелые адипоциты и макрофаги жировой ткани. То есть жировая ткань может служить дополнительным резервуаром для коронавируса, который усиливает системное и местное воспаление.

На ферме по разведению норок в Латвии выявили неконтролируемую мутацию COVID-19. Исследования говорят о том, что коронавирус там неоднократно передавался от человека к животным и обратно. В государственном Центре изучения биомедицины отметили, что циркулирующий вариант коронавируса на ферме Baltic Devon Mink, уже можно назвать «латвийским штаммом».

Тем временем, омикрон-волна в ЮАР пошла на спад. Вспышка заболеваемости коронавирусом в ЮАР достигла пика, темпы прироста числа больных снизились.

Ольга Шагиева