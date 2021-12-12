В Башкирии рассчитывают выполнить план по вакцинации от коронавируса к 15 февраля

В Башкирии план по вакцинации от коронавируса планируют выполнить к 15 февраля. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

К этому времени в республике рассчитывают привить 80% взрослого населения.

Как отметил глава республики, «осталось вакцинировать людей, которые до последнего тянут».

«Первые 2 млн людей сознательно шли, сейчас приходится прикладывать больше усилий, разъяснять, страхи какие-то у них предотвратить», — приводит его слова «Интерфакс».

Ранее глава республики Радий Хабиров в личном аккаунте в соцсети сообщал, что в Башкирии план по вакцинации от коронавируса выполнен на 80%.

Ольга Шагиева