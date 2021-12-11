В Татарстане подтвердили семь случаев смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились еще семь случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщил сообщает региональный оперштаб.



От вируса скончались мужчины 1959 и 1955 годов рождения, женщины 1938, 1947 и 1933 годов рождения.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. По состоянию на 11 декабря по республике зарегистрировано 1 337 летальных случаев от COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 189 заболевших коронавирусом.

Дарья Акимова