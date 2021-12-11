По 15 тысяч рублей выплатят в Москве испытателям подросткового «Спутника»

Добровольцы, которые испытают на себе вакцину ля подростков «Спутник М» в Москве выплатят 15 тысяч рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на три медучреждения, на базе которых проводится исследования.

Испытание вакцины «Спутник М» против COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет проводится на базе 12 медицинских учреждений — десяти детских поликлиник и две больницы. Для получения компенсации подросток должен получить два компонента вакцины и еще пять раз сдать кровь на иммуногенность (способность вакцины вызывать иммунитет, например вырабатывать антитела. — прим. ред).

Для исследования вакцины подросток должен сдать анализ на наличие антител. Подростков с антителами не допустят до исследований. Кроме этого надо будет пройти ряд других анализов, в том числе клинический, биохимический анализ крови, сдать ПЦР-тест и мочу.

Фото: kzn.ru

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что правительство РФ планирует запустить порядка 150 тысяч доз вакцины «Спутник М». В России вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от COVID-19 стартует до конца этого года.



Ольга Шагиева