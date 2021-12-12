Шесть случаев заболевания омикрон-штаммом выявили в Турции
В Турции выявили первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон». Одни заболевший установлен в Стамбуле, еще пять — в западной провинции Измира.
У всех заболевших наблюдается легкая форма заболевания. В госпитализации они не нуждаются.
«Это пациенты с очень незначительными симптомами, они находятся под амбулаторным наблюдением без каких-либо проблем», — рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа изданию Daily Sabah.
В Госдуме заговорили о введении барьеров для новогодних поездок россиян в Египет. Ограничительные меры могут понадобиться в случае распространения омикрон-штамма в Египте. Если такая угроза возникнет, необходимо будет ввести ограничения на поездки в эту страну или дополнительные проверки прибывающих.
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