Спецборт МЧС России доставит в ЮАР мобильную лабораторию Роспотребнадзора

Спецборт МЧС России вместе со специалистами Роспотребнадзора вылетел в ЮАР, чтобы доставить мобильную лабораторию. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Самолет ИЛ-76 совершил дозагрузку мобильной лаборатории на базе в аэропорту Волгограда и вылетел в Южно-Африканскую Республику. На борту находятся вирусологи, эпидемиологи, врачи Роспотребнадзора, Минздрава РФ и оперативная группа МЧС.

Рейс выполняется по поручению президента России Владимира Путина после соответствующей просьбы лидера ЮАР Сирила Рамапоса.

Фото: Ринат Назметдинов

Ранее сообщалось, что россияне, прибывшие из ЮАР и заболевшие новым штаммом коронавируса, вакцинированы и переносят болезнь в легкой форме. Они находятся в стационаре.



Дарья Акимова