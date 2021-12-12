В Башкирии начали строить два новых инфекционных госпиталя

В Башкирии начали строить два новых инфекционных госпиталя. Старт работам дал глава республики Радий Хабиров.

Новые больницы построят в городах Сибай и Туймазы. Планируется, что строительство займет не более двух месяцев. В больницах будет по четыре инфекционных отделения (по 40 боксов), по одной реанимации и интенсивной терапии (по десять боксов). Там же разместят экспресс-лаборатории, патологоанатомические отделения. Общая площадь госпиталей составит по 9 тыс. кв. м каждый.

Сейчас в республике работают две инфекционные больницы: в Уфимском районе на 100 палат и клинико-диагностический инфекционный центр в Стерлитамаке на 74 бокса круглосуточного пребывания и 14 реанимационных боксов.



Ольга Шагиева