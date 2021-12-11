Рустам Минниханов: «Наша система должна быть готова, расслабляться времени нет!»

В 2020 году от гриппа привились вдвое больше татарстанцев, чем в 2021-м

В Татарстане снижается заболеваемость COVID-19, зато растет количество случаев гриппа и ОРВИ. На традиционном субботнем совещании в Доме правительства РТ президент республики Рустам Минниханов озвучил тревожную статистику: если в ноябре каждую неделю диагнозы «грипп» или «ОРВИ» ставили примерно 27 тысячам жителей Татарстана, то в декабре еженедельно заболевают уже около 30 тысяч человек (таким образом, рост заболеваемости составил 11%).

Причем эпидемический порог по гриппу превышен и у взрослых, и у детей. Напомним, в пятницу заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что 2021 год, в отличие от 2020-го, не показал затишья по гриппу. На сегодня в республике суммарно зарегистрированы 87 случаев гриппа, подавляющее большинство из которых — штамм AH2N3.

Прививки от гриппа татарстанцы делать не торопятся: как сообщил Минниханов, если в 2020 году от этого заболевания было привито около 60% населения, то к настоящему моменту — только 30%. При этом вакцинальная кампания от гриппа продлится до 15 декабря.

Фото: realnoevremya.ru

На разобщении 280 школьных классов в 16 районах Татарстана

Президент Татарстана сообщил, что утренние фильтры на входе в школы (где детям измеряют температуру и смотрят, нет ли у них симптомов ОРВИ) показывают высокую эффективность. По его данным, только за последние сутки в республике были не допущены к учебе 503 школьника.

Но Минниханов пожурил некоторые муниципальные районы, где школьные фильтры работают формально: например, Бугульминский, Буинский, Верхнеуслонский, Муслюмовский.

В случае высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ классы уходят на разобщение. На сегодняшний день в такой ситуации находятся 280 школьных классов в 16 муниципальных районах республики. Как подчеркивает президент, эта мера — самая эффективная, чтобы не допустить распространения вирусов и роста заболеваемости.

Республика готовится развернуть обсерваторы, чтобы не впустить омикрон-штамм COVID-19

Что касается коронавируса, то Рустам Минниханов напомнил об омикрон-штамме. Сегодня его нашли уже в более чем 50 странах. Напомним, молекулярный биолог Ирина Якутенко объясняла, почему этот вариант коронавируса легко обходит антитела, но напоминает, что от него хорошо защищает Т-клеточный иммунитет, формирующийся в том числе и после вакцины.

— Мы видим определенный спад [напряженности] ситуации, хотя она достаточно сложная, — сказал президент об обстановке с ковидом. — По гриппу резкое увеличение. То есть система здравоохранения как работала на пределе, так и будет работать. У нас есть большие опасения по поводу риска завоза штамма «омикрон». Очень беспокоимся, что этот штамм может быть завезен к нам через третьи страны — Турцию, ОАЭ, Египет. Все необходимое для контроля Роспотребнадзор организовал, в аэропортах идет полный охват. Наша система должна быть готова, расслабляться времени нет! При необходимости должны быть готовы обсерваторы. В аэропортах «Казань» и «Бегишево» продолжается тестирование лиц, прибывших из тех стран, откуда есть риск завоза нового штамма.

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана напомнил, что продолжается большая работа по вакцинации населения против ковида. Вакцины, по его словам, есть в достаточном количестве. В республике работают 175 пунктов вакцинации. На сегодня в Татарстане привито первым компонентом 2,2 млн человек, это почти 73% от населения республики старше 18 лет. В течение последней недели вакцинация шла более активно, чем до этого, и это Рустам Минниханов считает результатом серьезной системной работы Минздрава республики и муниципалитетов.

В каких условиях пройдут новогодние елки

Прямо сейчас, по словам президента Татарстана, прорабатывается формат проведения новогодних мероприятий для детей. Рустам Минниханов перечислил основные позиции защитных мероприятий:

QR-коды для персонала, аниматоров, волонтеров и родителей;

маски и социальная дистанция внутри помещения, где организуется праздник;

входные фильтры с термометрией.



— Есть территории, которые запрещают детские новогодние мероприятия, но мы считаем, что это праздник для детей, они его ждут. Поэтому мы не можем лишить наших детей этого праздника! — заявил президент республики. — Но главная задача — все эти мероприятия должны быть проведены максимально безопасно.



Людмила Губаева