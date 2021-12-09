Главное о коронавирусе на 9 декабря: Деды Морозы с QR-кодами, симптомы и повышенная заразительность «омикрона»

Фото: Максим Платонов

Проверки QR-кодов у Дедов Морозов и Снегурочек

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 194 заболевших COVID-19. Всего на 9 декабря в республике зафиксировали 40 044 случая заражения коронавирусом. За весь период выздоровело 33 329 человек, в том числе 219 — за последние сутки. Умерло 1 318 человек, в том числе 6 — за последние сутки.



Управление Роспотребнадзора по Татарстану будет проверять QR-коды у Дедов Морозов и Снегурочек на мероприятиях. Категория аниматоров входит в перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации. В ведомстве считают, что лишь в этом случае услуга будет безопасной для детей. Сотрудники Роспотребнадзора по Татарстану будут проводить проверки, в ходе которых будут выявлять нарушения на новогодних мероприятиях.



В Татарстане подтвердились еще шесть летальных случаев от COVID-19. За сутки от инфекции скончались женщины 1933, 1940, 1948, 1951 и 1956 годов рождения, а еще мужчина 1941 года рождения. Вирус идентифицировали в результате патологоанатомической экспертизы.

Фото: Максим Платонов

В среду, 8 декабря, в общественном транспорте Казани выявили 53 пассажира без QR-кодов и 544 пассажира без масок. Кроме того, накануне из-за отсутствия сертификата о вакцинации или перенесенном коронавирусе в метро, автобусы, трамваи и троллейбусы не пустили 42 человека.

Уничтожить коронавирус невозможно

За последние сутки в России выявлено 30 209 новых случаев коронавируса, выздоровели 36 976 человек. Число зараженных выросло до 9 925 806 человек, а выздоровевших — до 8 637 861 человека.



Зафиксирована 1 181 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 286 004 человека.



За последние сутки проведено 570 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 659 852 человека.

Федеральные власти примут решение о QR-кодах на основе данных уровня коллективного иммунитета, темпов вакцинации и показателей смертности. В законопроект внесли поправки, по которым можно будет получать QR-коды на основании наличия антител, посещать общественные места и передвигаться на воздушном и железнодорожном транспорте на основании отрицательного ПЦР-теста.

Фото: Максим Платонов

Верховный суд России разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото. Таким образом, для наложения штрафа не нужно проводить экспертизы и специальное расследование. Суд постановил, что для объективного рассмотрения таких дел достаточно фотоматериалов с камер видеонаблюдения или других средств записи.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что значимые мутации коронавируса появляются в среднем раз в полгода. По ее словам, в настоящее время в России продолжает преобладать штамм «дельта».

В Минздраве РФ сообщили, что применение иммуноглобулина при лечении пациентов с COVID-19 снижает потребность в плазме крови переболевших. В то же время использование плазмы остается актуальным для некоторых категорий заболевших, например для пациентов с нарушением свертываемости крови. В таких случаях целесообразнее применять антиковидную плазму вместо иммуноглобулина.



Прaвительство Мoсквы подвело итoги приема заявoк от предпринимателей по выплатaм на соблюдение санитaрных мер в связи с пaндемией и oбеспечение сотрудникoв средствами индивидуaльной защиты. Бизнесу oдобрили такую пoддержку на сумму бoлее 330 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал «Спутник V» самой безопасной и эффективной вакциной в мире. Он привел в пример исследование, проведенное в Венгрии, которое показало, что вакцина эффективна на 98%. Это означает, что люди, привитые «Спутником V», защищены от смерти из-за коронавируса в 130 раз лучше, нежели невакцинированные.

В Госдуме депутат Виталий Милонов предложил работодателям проводить в трудовых коллективах лекции специалистов, которые рассказали бы о пользе добровольной вакцинации и развенчали мифы о прививке от COVID-19.

В Роспотребнадзоре назвали основные симптомы «омикрона». Он проявляется в основном выраженной слабостью, температурой, головной болью, кашлем и снижением аппетита.

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что коронавирус не удастся уничтожить полностью из-за природы его распространения. Даже если человечество подавит SARS-CoV-2, инфекция не исчезнет. «Она где-то притаится и потом снова к нам вернется от животных», — уверяет эксперт.

Фото: Ринат Назметдинов

Кардиолог Асият Хачирова рассказала, что коронавирус может послужить причиной изменений в работе сердечно-сосудистой системы. У переболевших показатель пульса может существенно превышать норму в 60–90 ударов в минуту в состоянии покоя. Если высокий пульс будет сохраняться продолжительное время, произойдет «износ сердца».

Четверть россиян не обращается к врачу из-за страха заразиться коронавирусом в больнице или поликлинике. С проблемой получения плановой медпомощи или проведения операции из-за отсутствия прививки столкнулись 2% опрошенных.

Чувашские врачи, по примеру московских коллег, позвали антипрививочников посетить «красные зоны» в COVID-госпиталях. Однако желающих не нашлось. В Чувашии вакцинированы в среднем 66% населения. При этом в Канаше, Комсомольском и Красноармейском районах примерно 80%, в нескольких муниципалитетах лишь 50-53%.

Профессор Петр Чумаков объяснил появление сыпи у заболевших коронавирусом. При COVID-19 происходит поражение внутренней выстилки сосудов. Это оказывает влияние на свертываемость крови и образуются микротромбы. Чаще такие высыпания образуются у детей из-за несформированности иммунитета.

Фото scientificrussia.ru

Трех жителей Читы заподозрили в продаже сертификатов о вакцинации. 28-лений мужчина предложил подруге выдавать поддельные документы. Та обратилась к коллеге, имеющей доступ к единому регистру вакцинированных от коронавируса граждан. Организатор подыскивал желающих получить QR-код без прохождения вакцинации, передавал их персональные данные подельницам, которые вносили сведения в регистр вакцинированных.



В Британии спрогнозировали миллион заражений «омикроном» к концу 2021-го

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 267 853 675 человека, 5 279 650 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (49 538 947). На второй строчке — Индия (34 666 241), на третьей — Бразилия (22 167 781), на четвертой — Великобритания (10 671 608), на пятой — Россия (9 722 639, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (793 228). За ними следуют Бразилия (616 25), Индия (474 111), Мексика (295 894), Россия (279 280).

В ВОЗ считают, что омикрон-штамм может оказать существенное влияние на пандемию. Однако каким именно будет влияние новой мутации коронавируса сказать пока нельзя.

Фото: Максим Платонов

Проведенное в Японии исследование показало, что штамм «омикрон» на ранней стадии заболевания преодолевает иммунитет в четыре раза активнее, чем дельта-штамм. Таким образом, он гораздо заразительнее других вариантов коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте смертности из-за коронавируса за неделю на 10%. В ВОЗ за минувшие семь дней поступили сообщения о более 52,5 тысячи умерших.

Китай одобрил первое в стране комбинированное терапевтическое средство от коронавируса, действующее на основе нейтрализующих антител. Заявку подавала пекинская компания Tengsheng Huachuang Pharmaceutical Technology. Компоненты лекарства получили названия BRII-196 и BRII-198.

Фото twitter.com/AlbertBourla

Фармацевтические компании Pfizer и Biontech работают над вакциной против нового штамма COVID-19 «омикрон». Глава Pfizer Альберт Бурла сообщил, что она может быть готова уже к марту 2022 года, если будет в этом необходимость. Уже готовы предварительные итоги исследования. Согласно им, три дозы вакцины Pfizer/Biontech нейтрализуют новый вариант коронавируса. При этом двух доз может быть недостаточно для защиты от штамма.



Австралийские ученые выделили генетический «подвид» нового штамма коронавируса «омикрон». Как рассказала министр здравоохранения Квинсленда Иветт Д'Ат, новый вариант обнаружили в образцах второго заразившегося «омикроном» австралийца, прибывшего из Нигерии.

В Британии спрогнозировали миллион заражений «омикроном» к концу 2021 года. Глава Минздрава Саджид Джавид заявил, что хотя в стране зарегистрировано всего 568 подтвержденных случаев заболевания «омикроном», реальное число заражений значительно выше. Сейчас число инфекций примерно в 20 превышает число подтвержденных случаев.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перечислении гражданам по 1 тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. Это около 2,7 тысячи российских рублей.

Власти Казахстана подготовила все нормативные документы для в признания паспортов вакцинации с Россией. Когда это произойдет, пока неизвестно. На данный момент идут переговоры.

В Боливии решили начать прививать от коронавируса детей от 5 до 11 лет. Для их иммунизации решили использовать вакцину китайской компании Sinopharm. Китай бесплатно передаст Боливии для вакцинации несовершеннолетних 3 миллиона доз этого препарата.

В США в среду разрешили применение для профилактики COVID-19 «коктейля из антител», разработанного компанией AstraZeneca. Препарат одобрен только для тех, кто не прививался от SARS-CoV-2 и не контактировали в последнее время с инфицированнымию

Ольга Шагиева