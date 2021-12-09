Главное о коронавирусе на 9 декабря: Деды Морозы с QR-кодами, симптомы и повышенная заразительность «омикрона»
Проверки QR-кодов у Дедов Морозов и Снегурочек
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 194 заболевших COVID-19. Всего на 9 декабря в республике зафиксировали 40 044 случая заражения коронавирусом. За весь период выздоровело 33 329 человек, в том числе 219 — за последние сутки. Умерло 1 318 человек, в том числе 6 — за последние сутки.
- Управление Роспотребнадзора по Татарстану будет проверять QR-коды у Дедов Морозов и Снегурочек на мероприятиях. Категория аниматоров входит в перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации. В ведомстве считают, что лишь в этом случае услуга будет безопасной для детей. Сотрудники Роспотребнадзора по Татарстану будут проводить проверки, в ходе которых будут выявлять нарушения на новогодних мероприятиях.
- В Татарстане подтвердились еще шесть летальных случаев от COVID-19. За сутки от инфекции скончались женщины 1933, 1940, 1948, 1951 и 1956 годов рождения, а еще мужчина 1941 года рождения. Вирус идентифицировали в результате патологоанатомической экспертизы.
- В среду, 8 декабря, в общественном транспорте Казани выявили 53 пассажира без QR-кодов и 544 пассажира без масок. Кроме того, накануне из-за отсутствия сертификата о вакцинации или перенесенном коронавирусе в метро, автобусы, трамваи и троллейбусы не пустили 42 человека.
Уничтожить коронавирус невозможно
За последние сутки в России выявлено 30 209 новых случаев коронавируса, выздоровели 36 976 человек. Число зараженных выросло до 9 925 806 человек, а выздоровевших — до 8 637 861 человека.
Зафиксирована 1 181 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 286 004 человека.
За последние сутки проведено 570 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 659 852 человека.
- Федеральные власти примут решение о QR-кодах на основе данных уровня коллективного иммунитета, темпов вакцинации и показателей смертности. В законопроект внесли поправки, по которым можно будет получать QR-коды на основании наличия антител, посещать общественные места и передвигаться на воздушном и железнодорожном транспорте на основании отрицательного ПЦР-теста.
- Верховный суд России разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото. Таким образом, для наложения штрафа не нужно проводить экспертизы и специальное расследование. Суд постановил, что для объективного рассмотрения таких дел достаточно фотоматериалов с камер видеонаблюдения или других средств записи.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что значимые мутации коронавируса появляются в среднем раз в полгода. По ее словам, в настоящее время в России продолжает преобладать штамм «дельта».
- В Минздраве РФ сообщили, что применение иммуноглобулина при лечении пациентов с COVID-19 снижает потребность в плазме крови переболевших. В то же время использование плазмы остается актуальным для некоторых категорий заболевших, например для пациентов с нарушением свертываемости крови. В таких случаях целесообразнее применять антиковидную плазму вместо иммуноглобулина.
- Прaвительство Мoсквы подвело итoги приема заявoк от предпринимателей по выплатaм на соблюдение санитaрных мер в связи с пaндемией и oбеспечение сотрудникoв средствами индивидуaльной защиты. Бизнесу oдобрили такую пoддержку на сумму бoлее 330 миллионов рублей
- Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал «Спутник V» самой безопасной и эффективной вакциной в мире. Он привел в пример исследование, проведенное в Венгрии, которое показало, что вакцина эффективна на 98%. Это означает, что люди, привитые «Спутником V», защищены от смерти из-за коронавируса в 130 раз лучше, нежели невакцинированные.
- В Госдуме депутат Виталий Милонов предложил работодателям проводить в трудовых коллективах лекции специалистов, которые рассказали бы о пользе добровольной вакцинации и развенчали мифы о прививке от COVID-19.
- В Роспотребнадзоре назвали основные симптомы «омикрона». Он проявляется в основном выраженной слабостью, температурой, головной болью, кашлем и снижением аппетита.
- Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что коронавирус не удастся уничтожить полностью из-за природы его распространения. Даже если человечество подавит SARS-CoV-2, инфекция не исчезнет. «Она где-то притаится и потом снова к нам вернется от животных», — уверяет эксперт.
- Кардиолог Асият Хачирова рассказала, что коронавирус может послужить причиной изменений в работе сердечно-сосудистой системы. У переболевших показатель пульса может существенно превышать норму в 60–90 ударов в минуту в состоянии покоя. Если высокий пульс будет сохраняться продолжительное время, произойдет «износ сердца».
- Четверть россиян не обращается к врачу из-за страха заразиться коронавирусом в больнице или поликлинике. С проблемой получения плановой медпомощи или проведения операции из-за отсутствия прививки столкнулись 2% опрошенных.
- Чувашские врачи, по примеру московских коллег, позвали антипрививочников посетить «красные зоны» в COVID-госпиталях. Однако желающих не нашлось. В Чувашии вакцинированы в среднем 66% населения. При этом в Канаше, Комсомольском и Красноармейском районах примерно 80%, в нескольких муниципалитетах лишь 50-53%.
- Профессор Петр Чумаков объяснил появление сыпи у заболевших коронавирусом. При COVID-19 происходит поражение внутренней выстилки сосудов. Это оказывает влияние на свертываемость крови и образуются микротромбы. Чаще такие высыпания образуются у детей из-за несформированности иммунитета.
- Трех жителей Читы заподозрили в продаже сертификатов о вакцинации. 28-лений мужчина предложил подруге выдавать поддельные документы. Та обратилась к коллеге, имеющей доступ к единому регистру вакцинированных от коронавируса граждан. Организатор подыскивал желающих получить QR-код без прохождения вакцинации, передавал их персональные данные подельницам, которые вносили сведения в регистр вакцинированных.
В Британии спрогнозировали миллион заражений «омикроном» к концу 2021-го
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 267 853 675 человека, 5 279 650 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (49 538 947). На второй строчке — Индия (34 666 241), на третьей — Бразилия (22 167 781), на четвертой — Великобритания (10 671 608), на пятой — Россия (9 722 639, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (793 228). За ними следуют Бразилия (616 25), Индия (474 111), Мексика (295 894), Россия (279 280).
- В ВОЗ считают, что омикрон-штамм может оказать существенное влияние на пандемию. Однако каким именно будет влияние новой мутации коронавируса сказать пока нельзя.
- Проведенное в Японии исследование показало, что штамм «омикрон» на ранней стадии заболевания преодолевает иммунитет в четыре раза активнее, чем дельта-штамм. Таким образом, он гораздо заразительнее других вариантов коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте смертности из-за коронавируса за неделю на 10%. В ВОЗ за минувшие семь дней поступили сообщения о более 52,5 тысячи умерших.
- Китай одобрил первое в стране комбинированное терапевтическое средство от коронавируса, действующее на основе нейтрализующих антител. Заявку подавала пекинская компания Tengsheng Huachuang Pharmaceutical Technology. Компоненты лекарства получили названия BRII-196 и BRII-198.
- Фармацевтические компании Pfizer и Biontech работают над вакциной против нового штамма COVID-19 «омикрон». Глава Pfizer Альберт Бурла сообщил, что она может быть готова уже к марту 2022 года, если будет в этом необходимость. Уже готовы предварительные итоги исследования. Согласно им, три дозы вакцины Pfizer/Biontech нейтрализуют новый вариант коронавируса. При этом двух доз может быть недостаточно для защиты от штамма.
- Австралийские ученые выделили генетический «подвид» нового штамма коронавируса «омикрон». Как рассказала министр здравоохранения Квинсленда Иветт Д'Ат, новый вариант обнаружили в образцах второго заразившегося «омикроном» австралийца, прибывшего из Нигерии.
- В Британии спрогнозировали миллион заражений «омикроном» к концу 2021 года. Глава Минздрава Саджид Джавид заявил, что хотя в стране зарегистрировано всего 568 подтвержденных случаев заболевания «омикроном», реальное число заражений значительно выше. Сейчас число инфекций примерно в 20 превышает число подтвержденных случаев.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перечислении гражданам по 1 тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. Это около 2,7 тысячи российских рублей.
- Власти Казахстана подготовила все нормативные документы для в признания паспортов вакцинации с Россией. Когда это произойдет, пока неизвестно. На данный момент идут переговоры.
- В Боливии решили начать прививать от коронавируса детей от 5 до 11 лет. Для их иммунизации решили использовать вакцину китайской компании Sinopharm. Китай бесплатно передаст Боливии для вакцинации несовершеннолетних 3 миллиона доз этого препарата.
- В США в среду разрешили применение для профилактики COVID-19 «коктейля из антител», разработанного компанией AstraZeneca. Препарат одобрен только для тех, кто не прививался от SARS-CoV-2 и не контактировали в последнее время с инфицированнымию
комментарии
- у него нет куаркода!