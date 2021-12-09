В Госдуме предложили работодателям устраивать лекции о пользе вакцинации

В Госдуме предложили работодателям проводить в трудовых коллективах лекции специалистов, которые рассказали бы о пользе добровольной вакцинации и развенчали мифы о прививке от COVID-19. С таким предложением выступил депутат Виталий Милонов.

В своем обращении на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова парламентарий отметил, что главным способом борьбы с инфекциям по-прежнему остается массовая вакцинация. Однако прививаться люди по разным причинам не хотят.

Милонов отметил, что подобная позиция часто вызвана «дефицитом информации и недостатком понимания устройства современной науки и медицины».

«Прошу вас рассмотреть идею о рекомендации всем российским работодателям устраивать публичные лекции в своих трудовых коллективах медицинских и научных работников по теме развенчивания мифов относительно прививки против коронавируса, а также пользы добровольной вакцинации», — приводит текст обращения RT.









Ольга Шагиева