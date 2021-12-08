Минздрав РФ: применение иммуноглобулина у пациентов с COVID-19 снижает потребность в плазме
Применение иммуноглобулина при лечении пациентов с COVID-19 снижает потребность в плазме крови переболевших. В то же время использование плазмы остается актуальным для некоторых категорий заболевших, сообщает Минздрав России.
К таковым относятся пациенты с нарушением свертываемости крови. В таких случаях целесообразнее применять антиковидную плазму вместо иммуноглобулина, передает ТАСС.
В прошлом месяце в ведомстве обновили методические рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом. Так, изменились рекомендации по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов, оптимальному потреблению кислорода и требования к его качеству и др.
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