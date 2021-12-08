Ученые выявили еще одну генетическую версию омикрон-штамма

Австралийские ученые выделили генетический «подвид» нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом пишет газета The Guardian.

Как рассказала министр здравоохранения Квинсленда Иветт Д'Ат, новый вариант обнаружили в образцах второго заразившегося «омикроном» австралийца, прибывшего из Нигерии.

«Я хочу выразить огромную благодарность нашим судебно-медицинским и научным службам, потому что их работа с международным комитетом привела к переклассификации «омикрона» на два подвида, и оба они есть здесь, в Квинсленде», — сказала министр.

Микробиолог Австралийского национального университета профессор Питер Коллиньон считает, что новый подтип вируса может распространиться по разным частям земного шара, однако назвать его новым штаммом нельзя.

Фото: realnoevremya.ru

Новый штамм коронавируса «омикрон» быстрее может вызывать пневмонию. Заболевание может развиться за 3—5 дней.



Ольга Шагиева