Ученые выявили еще одну генетическую версию омикрон-штамма
Австралийские ученые выделили генетический «подвид» нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом пишет газета The Guardian.
Как рассказала министр здравоохранения Квинсленда Иветт Д'Ат, новый вариант обнаружили в образцах второго заразившегося «омикроном» австралийца, прибывшего из Нигерии.
«Я хочу выразить огромную благодарность нашим судебно-медицинским и научным службам, потому что их работа с международным комитетом привела к переклассификации «омикрона» на два подвида, и оба они есть здесь, в Квинсленде», — сказала министр.
Микробиолог Австралийского национального университета профессор Питер Коллиньон считает, что новый подтип вируса может распространиться по разным частям земного шара, однако назвать его новым штаммом нельзя.
Новый штамм коронавируса «омикрон» быстрее может вызывать пневмонию. Заболевание может развиться за 3—5 дней.
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