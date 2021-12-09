В Роспотребнадзоре назвали основные симптомы «омикрона»

Штамм коронавируса «омикрон» проявляется в основном выраженной слабостью, температурой, головной болью, кашлем и снижением аппетита. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Эти симптомы являются типичными для коронавирусной инфекции. Пока данных об особенностях проявлений «омикрона» немного, со временем их должно стать больше, пишет «РИА Новости».

Также младший научный сотрудник клинического отдела НИИ Дарья Хавкина рассказала, что в 15% случаях детей, зараженных «омикроном», проявляется сыпь.

Новый штамм коронавируса «омикрон» быстрее может вызывать пневмонию. Заболевание может развиться за 3—5 дней.





Ольга Шагиева