Китай одобрил первое терапевтическое средство от COVID-19 на основе антител

Китай одобрил первое в стране комбинированное терапевтическое средство от коронавируса, действующее на основе нейтрализующих антител, сообщило Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР.



Заявку подавала пекинская компания Tengsheng Huachuang Pharmaceutical Technology. Компоненты лекарства получили названия BRII-196 и BRII-198.

Средство представляет собой раствор для инъекций. Его будут применять для лечения как взрослых, так и подростков от 12 до 17 лет, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко