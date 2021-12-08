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Роспотребнадзор Татарстана будет проверять QR-коды у Дедов Морозов и Снегурочек на мероприятиях

22:17, 08.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор Татарстана будет проверять QR-коды у Дедов Морозов и Снегурочек на мероприятиях
Фото: Максим Платонов (архив)

Аниматоры, предоставляющие услуги Дедов Морозов и Снегурочек в новогодние праздники, должны иметь QR-коды о вакцинации от коронавируса, сообщили в региональном Роспотребнадоре.

Категория аниматоров входит в перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации. В ведомстве считают, что лишь в этом случае услуга будет безопасной для детей.

Сотрудники Роспотребнадзора по Татарстану будут проводить проверки, в ходе которых будут выявлять нарушения на новогодних мероприятиях, сообщает «НТР-24".

Фото: Олег Тихонов

Ранее в РПН Татарстана сообщали, что формат проведения новогодних мероприятий в республике будет зависеть от иммунизации населения.

О том, какой будет новогодняя программа за 8 миллионов в парках Казани — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
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