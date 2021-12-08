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Верховный суд России разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото

12:34, 08.12.2021
Верховный суд России разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото
Фото: realnoevremya.ru

В России разрешили штрафовать нарушителей масочного режима по соответствующему фото. С таким решением выступил Верховный суд, который рассмотрел дело продавца продуктового магазина, оштрафованного за отсутствие маски.

Таким образом, для наложения штрафа не нужно проводить экспертизы и специальное расследование. Для объективного рассмотрения таких дел достаточно фотоматериалов с камер видеонаблюдения или других средств записи, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно в Набережных Челнах мужчина ударил женщину-полицейского в ответ на просьбу надеть маску. Он попал в поле зрения сотрудника правоохранительных органов после того, как зашел в магазин без средства индивидуальной защиты.

Диана Жиленкова
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