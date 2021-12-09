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В Чувашии врачи пригласили антипрививочников посетить «красные зоны» в больницах

09:19, 09.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Чувашии врачи пригласили антипрививочников посетить «красные зоны» в больницах
Фото: realnoevremya.ru

Чувашские врачи, по примеру их московских коллег, позвали антипрививочников посетить «красные зоны» в ковид-госпиталях. Однако желающих не нашлось. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу региона Олега Николаева.

Николаев рассказал, что в его соцсети стали чаще приходить сообщения, в которых люди пишут, что пережив болезнь близких, стали по-другому смотреть и на вакцину и ограничения. Поэтому он считает, что чем больше рассказывать и демонстрировать населению больницы, тем быстрее будет достигнут коллективный иммунитет.

По его словам, в Чувашии вакцинированных в среднем — 66%. При этом в Канаше, Комсомольском и Красноармейском районах — где-то 80%, в нескольких муниципалитетах — лишь 50-53%.

Фото: Илья Репин

Тем временем в Роспотребнадзоре назвали основные симптомы штамма «омикрон». Это слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:10
    Это не отменяет того, что принудительная вакцинация - ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
    "Добровольность" вакцинации под угрозой увольнения - ПОЗОР !

    Работающей страховки от осложнений после вакцинации нет, а угрозы увольнения уже есть.

    Пожарники могут пригласить врачей посидеть в части. И что из этого?
    Зачем подменять проблему правового беспредела слезоточивыми историями ?

    Пусть просто делают свою работу. ВСЕ !
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