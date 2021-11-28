Главное о коронавирусе на 28 ноября: 2 миллиона привитых в Татарстане, испытания назальной вакцины
Два миллиона привившихся в Татарстане
- В Татарстане привились от коронавируса больше двух миллионов человек. Юбилейным привившимся стала 78-летняя жительница Казани Галина Вакилова. Она прошла вакцинацию в Городской поликлинике №18 в Казани. По словам женщины, в ее семье привиты все — и сын, и внук с внучкой, и сноха.
- В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали семь случаев смерти от COVID-19. От коронавируса умерли: мужчины 1983, 1951, 1955, 1956, 1939, 1955 и 1942 годов рождения и женщина 1958 года рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
Паниковать рано
- Центр им. Н.Ф. Гамалеи начал клинические исследования вакцины против нового коронавируса в виде спрея для носа, сообщил директор центра Александр Гинцбург. После получения назальной вакцины человек перестает быть распространителем коронавируса. Это связано с образованием секреторных антител.
- Главный врач «Городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова» Валерий Вечорко, ранее подписавшийся в открытом письме врачей к антипрививочникам, рассказал о визите противников вакцинации в «красную зону». Он заявил, что диалога между докторами и антипрививочниками не получилось: они убеждали врачей, что коронавирус лечится пенициллином, а затем начали «хамить пациентам».
- Вирусолог Анатолий Альтштейн допустил появление штамма коронавируса «Омикрон» в России в течение ближайших месяцев. «Устраивать панику пока рано», считает доктор, так как мутации могут вызвать как большую заразность, так и меньшую.
- Главврач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгий Костюк сообщил, что на фоне пандемии коронавируса в стране произошел скачок тревожно-депрессивных расстройств. По его словам, существуют заболевания, связанные со стрессами, тревожными ситуациями и обстоятельствами. Их количество увеличилось во время пандемии. Больше всего россияне обращались за помощью к специалистам с весны по конец лета этого года, но сейчас ситуация стабилизировалась. Кроме этого, на фоне пандемии вырос спрос на антидепрессанты и алкогольные напитки.
- Главврач «Кащенко» Георгий Костюк объяснил природу иррациональных и абсурдных страхов перед 5G, чипов от Билла Гейтса, а также боязнь вакцинации. Он считает, что многие люди, в том числе с высшим образованием, даже биологическим и медицинским, поддались неверию в вакцину, в пандемию, так как у них сформировалось стойкое убеждение, что их хотят обмануть. И ни образование, ни аргументация уже не имеют значения, сказал специалист.
- Александр Гинцбург назвал «преступлением" нежелание родителя вакцинировать ребенка от коронавируса. По его словам, дети болеют дельта-штаммом чаще и тяжелее. Отмечаются и летальные исходы.
- Певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. 26 ноября композитор был госпитализирован с подозрением на инсульт. Коронавирус он перенес в сентябре, но после болезни его здоровье стало резко ухудшаться.
- В Турции от коронавируса умер турист из Башкирии. 44-летний Дмитрий Япрынцев из Стерлитамака отправился в Кемер 19 сентября. На отдыхе у него появился кашель, врачи госпитализировали его с двусторонней пневмонией и серьезным поражением легких.
Израиль первым закрыл границы из-за штамма «омикрон»
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 261 091 256 человека, 5 195 485 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (48 202 463). На второй строчке — Индия (34 572 523), на третьей — Бразилия (22 076 863), на четвертой — Великобритания (10 165 779), на пятой — Россия (9 370 694, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (776 537). За ними следуют Бразилия (614 186), Индия (468 554), Мексика (293 859), Россия (266 337).
- Во Всемирной медицинской ассоциации считают, что ревакцинация от COVID-19 будет ежегодной. Председатель организации Франк Ульрих Монтгомери считает, что прививочные сертификаты должны иметь срок действия.
- Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто назвал политическим вопрос признания «Спутника V» в Евросоюзе. По его словам, западноевропейские коллеги в личных беседах признают эффективность российской вакцины от коронавируса, однако «ведут себя совершенно иначе» на публике. «Я очень этим разочарован», — рассказал он.
- Первые случаи заболевания штаммом «омикрон» уже выявили в Израиле, Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании и Чехии. Первым закрывает свои границы Израиль, запрещен въезд для иностранцев из-за вспышки нового штамма коронавируса «омикрон». Въезд всех иностранных граждан запрещен, кроме случаев, одобренных специальной комиссией. Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) намерена активировать мониторинг мобильных телефонов для отслеживания перемещений подтвержденных инфицированных и прерывать цепочки заражений.
- Итальянские ученые представили первое в мире изображение спайк-белка (spike-protein) нового штамма «Омикрон». Специалисты «реконструировали» новую мутацию коронавируса и сравнили ее с вариантом «Дельта». На изображении представлено два белка обоих штаммов, на которых красным отмечены наиболее изменившиеся области. В «Дельта» было 18 мутировавших аминокислотных остатков, в варианте «Омикрон» их 43.
- Минздрав ЮАР заявил, что существующие вакцины от COVID-19 эффективны против нового штамма. Ученый сослался на имеющиеся данные, подтверждающие эффективность вакцин. Помимо этого, он сообщил, что 75% госпитализированных с омикрон-штаммом в стране не имеют прививки от коронавируса. Большинство из них — это молодые люди до 35 лет.
- Главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти и профессор Оксфордского университета Джон Белл призвали не пугаться нового штамма коронавируса «Омикрон». Они считают, что «дельта» гораздо более опасна.
- Немецкие правоохранительные органы остановили в субботу вакцинацию близ аэропорта Любека (земля Шлезвиг-Гольштейн) неизвестным препаратом. Полицейские обнаружили перед зданием небольшого аэропорта около 80 человек, причем со временем число людей увеличивалось. Было установлено, что «проводится вакцинация препаратом, который не допущен к применению».
- Власти Ирана приостанавливают авиасообщение с семью странами Африки из-за «омикрон»-штамма. Среди них ЮАР, Мозамбик, Намибия, Зимбабве, Ботсвана, Лесото и Эсватини
- Таблетки от COVID-19 «молнупиравир» компании Merck&Co показали снижение эффективности. Среди более чем 1400 взрослых, участвовавших в исследовании компании, молнупиравир снизил риск госпитализации и смерти на 30% — менее чем на 50%, о которых первоначально сообщалось на основании неполных результатов.
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