Психиатр рассказал о росте тревожно-депрессивных расстройств в России на фоне пандемии

Главврач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгий Костюк сообщил, что на фоне пандемии коронавируса в стране произошел скачок тревожно-депрессивных расстройств. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По его словам, существуют заболевания, связанные со стрессами, тревожными ситуациями и обстоятельствами. Количество именно таких увеличилось во время пандемии. Больше всего россияне обращались за помощью к специалистам с весны по конец лета этого года, но сейчас ситуация стабилизировалась. Кроме этого, на фоне пандемии вырос спрос на антидепрессанты и алкогольные напитки.

Костюк добавил, что людям не стоит опасаться обращений к психиатрам, так как сейчас в России существует много центров, где не поставят на учет.

Фото: Ринат Назметдинов

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Дарья Акимова