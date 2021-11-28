В Израиле ученые заявили о способе уничтожения коронавируса за две секунды

Ученые из Ариэльского университета Израиля выяснили, что применение миллиметровых волн позволяет уничтожить 99% коронавируса и полиовируса на поверхностях за две секунды. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Environmental Chemistry Letters.

Эксперты изучили воздействие радиоволн длиной от одного до десяти миллиметров на инфекцию и обнаружили, что радиация может уничтожить патогены за две секунды. Миллиметровые волны часто применяются в медицине, например для борьбы с раковыми клетками.

По мнению исследователей, такой способ пригоден для применения на различных деликатных поверхностях, оборудовании и другой технике. Но ученые сомневаются, что его можно применять для борьбы с COVID-19 в теле человека.

Фото: Максим Платонов

Ранее российские военные ученые разработали биологически активную добавку «КовБАД», способную снизить концентрацию COVID-19 у больного в 16 раз. В ее основу легли такие ингредиенты, как экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества природного происхождения.



Дарья Акимова