В Турции от коронавируса умер турист из Башкирии

Турист из Башкирии умер в Турции от коронавируса. Об этом пишет «Башинформ».

44-летний Дмитрий Япрынцев из Стерлитамака отправился в Кемер 19 сентября. На отдыхе у него появился кашель, врачи госпитализировали его с двусторонней пневмонией и серьезным поражением легких.

28 сентября мужчина впал в кому. Врачи смогли вывести его из комы через 20 дней, появилось улучшение. Однако 25 ноября состояние начало резко ухудшаться, мужчина умер.

Ранее от коронавируса умер бывший депутат Госдумы от Башкирии Иршат Фахритдинов.

Ольга Шагиева