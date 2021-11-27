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В Татарстане привились от коронавируса больше двух миллионов человек

12:01, 27.11.2021
В Татарстане привились от коронавируса больше двух миллионов человек
Фото: instagram.com/minzdravrt

В Татарстане привились от коронавируса больше двух миллионов человек. Юбилейным привившимся стала 78-летняя жительница Казани Галина Вакилова.

Галина Вакилова прошла вакцинацию в Городской поликлинике №18 в Казани. По словам женщины, в ее семье привиты все — и сын, и внук с внучкой, и сноха.

Фото: instagram.com/minzdravrt

«Внучка живет в Лондоне, звонила каждый день и повторяла: «Бабуля, нужно вакцинироваться!», — приводит слова женщины Минздрав Татарстана.

Привиться женщина решила после того, как потеряла нескольких подруг, которые не смогли справиться с инфекцией.

Вчера Минздрав Татарстана объяснил, как получить республиканский QR-код.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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