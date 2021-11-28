Главврач больницы имени Филатова об экскурсии антипрививочников: «Диалога не получилось»

Главный врач «Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова» Валерий Вечорко, ранее подписавшийся в открытом письме врачей к антипрививочникам, рассказал о визите противников вакцинации в «красную зону». Он заявил, что диалога между докторами антипрививочниками не получилось.

Антипрививочники посетили «красную зону» филатовской больницы в Москве в субботу. По данным телеканала «Россия 24", из девяти человек сдать ПЦР-тест согласились только трое. Некоторые пытались пройти в госпиталь без масок, однако их не пустили. Остальные подчинились.

Противников вакцинации провели в реанимацию, где лежат люди на ЭКМО и ИВЛ. Вечорко рассказывает, что антипрививочники убеждали его лечить коронавирус пенициллином. Визит закончился после того, как антипрививочники начали «хамить пациентам», после этого он распорядился завершить экскурсию, сообщил главврач больницы в эфире Владимира Соловьева «Соловьев Live».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, в котором предложили им посетить «красные» зоны ковидных отделений. Эту идею поддержали ведущие врачи Татарстана.



Ольга Шагиева