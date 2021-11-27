Гинцбург назвал преступлением нежелание родителя вакцинировать ребенка от коронавируса

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал преступлением нежелание родителя вакцинировать ребенка от коронавируса.

По его словам, дети болеют дельта-штаммом чаще и тяжелее. Отмечаются и летальные исходы.

«Если они [родители] любят своего ребенка, то они по отношению к нему совершают просто преступление [когда не разрешают прививаться]. Поэтому они еще раз должны задуматься о судьбе своей и своих детей, своих окружающих», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе в России зарегистрировали двухкомпонентную вакцину «Спутник М», предназначенную для подростков от 12 до 17 лет. В вакцине для подростков концентрацию препарата снизили в пять раз, а для детей — в 10. Клинические исследования показали, что у подростков в возрасте 12—17 лет иммунная система лучше реагирует на появление защитных антител, чем у взрослых.

Ольга Шагиева