В Татарстане подтверждено еще 7 случаев смерти от коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали семь случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

От коронавируса умерли: мужчины 1983, 1951, 1955, 1956, 1939, 1955 и 1942 года рождения и женщина 1958 года рождения.

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии в Татарстане зарегистрировали 1230 случаев смерти от COVID-19.

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в республике подтвердилось 253 случая заболевания коронавирусом. Общее количество инфицированных достигло 37 310.







Дарья Акимова