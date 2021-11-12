Главное о коронавирусе на 12 ноября: «куаризация» общественного транспорта, слив данных покупателей QR-кодов
QR-коды в общественном транспорте Татарстана будут проверять при обилечивании
- В Казани священники могут приехать на службу в «красные» зоны больниц. Для этого необходимо позвонить на горячую линию Казанской епархии. Находящихся в сознании пациентов могут причастить, а больных без сознания могут соборовать кратким чином. Перед обращением доверенному лицу заболевшего необходимо получить разрешение от врача на посещение пациента.
- В Татарстане подтвердились 10 новых случаев смерти от коронавируса. От инфекции скончались женщины 1934, 1937, 1938, 1946, 1958, 1982 годов рождения и мужчины 1932, 1956 годов рождения. За все время пандемии COVID-19 унес жизни 1099 татарстанцев.
- Вчера власти Татарстана озвучили подробности введения QR-кодов в общественном транспорте. Их будут проверять кондукторы при обилечивании пассажира. Тех, у кого QR-кода не окажется, попросят выйти. Жители республики смогут предъявить не только электронную версию QR-кода, но и бумажную. Также власти республики подготовили обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки.
- Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров сообщил, что ездить в такси можно будет без предоставления QR-кода. Предъявлять сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании в общественном транспорте надо будет с 22 ноября.
- Управление Роспотребнадзора по Татарстану за вчерашний день проверило 21 объект на исполнение постановления об обязательной вакцинации против коронавируса. Нарушения обнаружили в пяти объектах: 2 из них — в Нижнекамске, по одному — в Балтасях, Елабуге, Казани.
- В Татарстане от COVID-19 привились 25 132 человека. Первым компонентом привиты 1 758 303 человека. Вторым — 1 165 897 татарстанцев.
- QR-код о наличии медотвода от вакцинации разрабатывают в Татарстане. Его создают на базе Минздрава РТ. С его помощью можно будет попасть в общественный транспорт.
- Оперативный штаб Татарстана решил выделить субсидии перевозчикам в случае падения выручки из-за сокращения пассажиропотока после введения системы QR-кодов. Им при необходимости предоставят субсидию на приобретение технических средств для проверки QR-кодов.
- С 15 ноября вход в казанский зооботанический сад осуществляется QR-кодам. Нововведение связано с переводом животных на зиму в крытые теплые павильоны.
- Челнинская активистка Агина Алтынбаева сообщила в социальных сетях, что росгвардеец, который счел необязательным предъявление QR-кодов, уволился со службы по собственному желанию. Инцидент произошел в одном из кафе Нижнекамска. Там посетитель отказался предъявляться QR-код, прибывший на место росгвардеец заявил, что по Конституции ограничивать право на свободное передвижение граждан может лишь федеральный закон.
В Сети появилась база данных людей, купивших сертификат о прививке
- СМИ узнали о выставлении в Сети на продажу данных граждан, купивших поддельные сертификаты о вакцинации и ПЦР. В базе есть паспорт, СНИЛС, номера телефонов, адреса мест жительства, даты получения сертификатов. По мнению экспертов, сервисы могли быть запущены с целью шантажа граждан: для этого злоумышленники смогут использовать данные. Попавшим в базу гражданам может грозить уголовная ответственность, как и создателям таких сервисов.
- Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что Россия может справиться с пандемией в следующем году, хотя вспышки вируса еще будут. При этом COVID-19 никуда не денется, и вспышки заболевания инфекцией останутся в течение еще продолжительного времени.
- Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил с инициативой создания реестра граждан, у которых есть антитела к коронавирусу, и которые при этом не обращались за помощью к врачу или болели бессимптомно. Предложение он направил в Минздрав РФ.
- В еще одном российском регионе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категории граждан — в Краснодарском крае привиться должны люди старше 60 лет, работники организаций социального обслуживания и МФЦ, хронически больные горожане, а том числе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением, и другие.
- Оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил о разработке законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Издание РБК, ссылаясь на источники, писало, что мера будет действовать до июня будущего года. Инициативы не касаются общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов.
- Полностью отменить QR-коды и другие ограничения можно только после окончания пандемии, заявил вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также уточнил, что на федеральном уровне дополнительных ограничений по коронавирусу пока не планируется, регионы сами принимают решения.
- Коронавирус у беременной матери может провоцировать задержку развития плода и увеличивать вероятность прерывания беременности. Беременным и кормящим женщинам необходимо вакцинироваться, тем более, что прививка на сроке после 22 недель не влияет на течение беременности, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков. По данным на октябрь в России под наблюдением находились 760 тысяч беременных, вакцинированы из них были только 1,3%, еще 6% переболели коронавирусом.
- Ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны разработали уникальную биологически активную добавку «КовБАД», которая способна снизить концентрацию COVID-19 у больного в 16 раз. Эксперимент показал, что уже на второй день использования БАД количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой — его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями.
- Россия готова подать официальную заявку о признании эквивалентности своих и европейских сертификатов о вакцинации против коронавируса. Москва уже представила документы для проверки технической совместимости систем контроля за вакцинацией в ЕС и РФ. Евросоюз, в свою очередь, поддерживает связи с российскими властями.
- В Москве пациентам, которые проходят лечение от COVID-19 на дому, выдали более 5 млн упаковок лекарств бесплатно. Заммэра Анастасия Ракова сообщила, что сейчас сформирован большой запас противовирусных, антибактериальных лекарств, в том числе антибиотиков, препаратов для антикоагулянтной и жаропонижающей терапии. Также пациентам бесплатно предоставляются пульсоксиметры.
- В Москве началась третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 «Спутник М» для подростков. В ней примут участие три тысячи человек в возрасте 12-17 лет. По итогам наблюдения за подростками в рамках первых двух фаз ученые Центра имени Гамалеи приняли решение о дозировке вакцины — 1/5 от взрослой.
- Для того, чтобы организм смог выработать ударную дозу антител против коронавируса, через полгода после вакцинации необходимо пройти ревакцинацию, объяснил врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. При повторном заражении или повторном контакте с вирусом при ревакцинации, в действие вступят клетки памяти. А клеточный иммунитет долгосрочный, он будет поддерживать человека дольше пяти месяцев.
В Израиле отрабатывают действия при появлении смертоносного COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 251 944 528 человек, 5 080 019 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (46 852 773). На второй строчке — Индия (34 414 186), на третьей — Бразилия (21 924 598), на четвертой — Великобритания (9 495 395), на пятой — Россия (8 804 297, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (759 677). За ними следуют Бразилия (610 224), Индия (462 690), Мексика (290 630), Россия (247 000), Перу (200 532) и Великобритания (142 971).
- Междисциплинарная ассоциация интенсивной терапии и неотложной медицины Германии (DIVI) выступила против обязательной вакцинации против коронавируса даже в условиях стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации. По мнению организации, власти должны активизировать усилия по проведению кампаний вакцинации населения.
- Правительство Нидерландов планирует в эти выходные ввести частичный локдаун, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом в стране. С субботы бары, рестораны и магазины с товарами непервостепенной важности будут закрываться с 19:00 на протяжении трех недель. Спортивные мероприятия будут проводить без зрителей. Гражданам по возможности рекомендуется работать из дома. Школы, театры и кинотеатры останутся открытыми.
- Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало к одобрению препараты Ronapreve и Regkirona на основе моноклональных антител для лечения COVID-19. Лекарства могут быть использованы для лечения коронавируса у взрослых и детей старше 12 лет, чей вес превышает 40 кг.
- В Армении продлили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса до 20 июня 2022 года. При пересечении границы необходимо предъявить сертификат о вакцинации или сдать ПЦР-тест на пограничном пункте пропуска. Минздрав Армении с 1 ноября решил повторно ввести обязательный масочный режим вне помещений из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
- Израиль первым в мире проводит национальные учения по борьбе с COVID-19 для проверки готовности страны к потенциальной вспышке нового смертоносного варианта COVID-19. В ходе них изучаются механизмы работы государственных органов в экстремальных ситуациях.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым