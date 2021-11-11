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В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей с хроническими заболеваниями

19:55, 11.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей с хроническими заболеваниями
Фото: Фото: Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для ряда категорий граждан. Среди них люди старше 60 лет, работники организаций социального обслуживания и МФЦ, хронически больные горожане (в том числе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением) и др.

Первым компонентом (или однокомпонентной вакциной) необходимо привиться до 13 декабря, вторым — до 13 января 2022 года с охватом не менее 80% от общей численности работников. Об этом говорится в постановлении, которое подписала главный санитарный врач по Краснодарскому краю Мария Потемкина. Его действие не распространяется на граждан с медотводом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера стало известно, что в Санкт-Петербурге непривитым пожилым гражданам ограничат доступ к бытовым услугам и услугас общепита. Несоблюдение ограничений может обернуться привлечением к административной ответственности.

Диана Жиленкова
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