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В Татарстане за сутки привились от коронавируса 25 132 человека

13:22, 11.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки привились от коронавируса 25 132 человека
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане от COVID-19 привились 25 132 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Первым компонентом привиты 1 758 303 человека. Вторым — 1 165 897 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 249 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших в республике достигло 33 147.

Последние новости о ситуации с коронавирусом — в подборке «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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