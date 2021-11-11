В Татарстане за сутки привились от коронавируса 25 132 человека
В Татарстане от COVID-19 привились 25 132 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Первым компонентом привиты 1 758 303 человека. Вторым — 1 165 897 татарстанцев.
В Татарстане за минувшие сутки выявили 249 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших в республике достигло 33 147.
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Татьяна ЛеухинаОбществоМедицина Татарстан
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