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Коронавирус унес жизни еще 10 татарстанцев

18:17, 11.11.2021
Коронавирус унес жизни еще 10 татарстанцев
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились 10 новых случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает региональный Минздрав.

От инфекции скончались женщины 1934, 1937, 1938, 1946, 1958, 1982 годов рождения и мужчины 1932, 1956 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За все время пандемии COVID-19 унес жизни 1099 татарстанцев.

За минувшие сутки в республике зарегистрировали 249 новых случаев заражения коронавирусом. Из них три случая завозные, остальные контактные. 72 человека госпитализированы, 177 получают лечение на дому. Общее число заболевших в регионе достигло 33 147.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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