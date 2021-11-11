Коронавирус унес жизни еще 10 татарстанцев
В Татарстане подтвердились 10 новых случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает региональный Минздрав.
От инфекции скончались женщины 1934, 1937, 1938, 1946, 1958, 1982 годов рождения и мужчины 1932, 1956 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За все время пандемии COVID-19 унес жизни 1099 татарстанцев.
За минувшие сутки в республике зарегистрировали 249 новых случаев заражения коронавирусом. Из них три случая завозные, остальные контактные. 72 человека госпитализированы, 177 получают лечение на дому. Общее число заболевших в регионе достигло 33 147.
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