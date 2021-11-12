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Вирусолог: Россия может справиться с коронавирусом в 2022 году

06:35, 12.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вирусолог: Россия может справиться с коронавирусом в 2022 году
Фото: realnoevremya.ru/

Россия может справиться с пандемией в следующем году, хотя вспышки вируса еще будут, такое мнение выразил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Вирусолог сообщил об оптимистическом настрое: «в следующем году удастся привить значительную часть человечества, и пандемия заглохнет», сообщает «РИА Новости».

Однако, по его словам, COVID-19 никуда не денется, и вспышки заболевания инфекцией останутся в течение еще продолжительного времени.

Фото: mos.ru

В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полная отмена системы QR-кодов и ограничительных мер возможна только после окончания пандемии.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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