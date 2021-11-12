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В Татарстане начали проверять предприятия на наличие у работников прививки — нарушения нашли в пяти

10:18, 12.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане начали проверять предприятия на наличие у работников прививки — нарушения нашли в пяти
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Управление Роспотребнадзора по Татарстану за вчерашний день проверило уже 21 объект на исполнение постановления об обязательной вакцинации против коронавируса. Об этом сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

В пяти объектах не было достигнуто 80-процентного охвата прививками. Это по одному объекту в Балтасях, Елабуге Казани и два — в Нижнекамске.

Напомним, с 11 октября в Татарстане была введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. До 8 ноября работодатели должны организовать работы по вакцинации сотрудников первым компонентом, до 6 декабря — вторым.

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