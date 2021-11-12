В Татарстане начали проверять предприятия на наличие у работников прививки — нарушения нашли в пяти

Управление Роспотребнадзора по Татарстану за вчерашний день проверило уже 21 объект на исполнение постановления об обязательной вакцинации против коронавируса. Об этом сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

В пяти объектах не было достигнуто 80-процентного охвата прививками. Это по одному объекту в Балтасях, Елабуге Казани и два — в Нижнекамске.

Напомним, с 11 октября в Татарстане была введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. До 8 ноября работодатели должны организовать работы по вакцинации сотрудников первым компонентом, до 6 декабря — вторым.