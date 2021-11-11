Казанский зоопарк вводит вход по QR-коду с 15 ноября

Казанский зооботанический сад вводит вход по QR-кодам с 15 ноября, об этом сообщили в пресс-службе казанского зоопарка.

Со следующего понедельника лица старше 18 лет для входа в казанский зооботсад «Африка. Река Замбези» должны будут предъявить сертификат о вакцинации или о перенесенной болезни.

Фото: Instagram.com/kazanzoo1806

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Маргарита Головаенко