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Казанский зоопарк вводит вход по QR-коду с 15 ноября

10:45, 11.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Казанский зоопарк вводит вход по QR-коду с 15 ноября
Фото: realnoevremya.ru

Казанский зооботанический сад вводит вход по QR-кодам с 15 ноября, об этом сообщили в пресс-службе казанского зоопарка.

Со следующего понедельника лица старше 18 лет для входа в казанский зооботсад «Африка. Река Замбези» должны будут предъявить сертификат о вакцинации или о перенесенной болезни.

Фото: Instagram.com/kazanzoo1806

Рабочая группа готовит положения о действии системы QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане.

Маргарита Головаенко
Общество Татарстан

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