Главное за выходные: корабль с киноэкипажем вернулся на Землю, открытие мемориала в Керчи
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 18 октября:
- В России зафиксированы рекордные показатели потребления газа на внутреннем рынке. Из-за ряда факторов появилась необходимость в дополнительной закачке в российские хранилища, рассказал вице-премьер России Александр Новак. Это связано с активным восстановлением экономики в посткризисный период, с маловодностью в этом году, из-за которой гидроэлектростанции вырабатывают меньше электричества, а также с последствиями долгой и холодной зимы 2020/2021.
- Корабль «Союз МС-18» с первым в мире киноэкипажем вернулся на Землю. К летательному аппарату направились спасатели, они помогли экипажу выбраться. Юлия Пересильд и Клим Шипенко находились на орбите с 5 октября, космонавт Олег Новицкий — с 9 апреля.
- Газопровод «Северный поток — 2» уже готов к запуску. Ожидается только разрешение от Германии, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. «Как только это произойдет, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу», — сказал он.
- 75-летнего экс-президента США Билла Клинтона, госпитализированного в этом месяце с заражением крови, выписали из медицинского центра. Об этом сообщил его представитель Анхель Уренья.
- В третью годовщину трагедии в политехническом колледже в Керчи открыли Мемориал памяти погибших. Бронзовую скульптурную композицию под названием «Жертвам трагедии в Керчи 17 октября 2018 года» установили на городском кладбище.
- Председатель Госдумы восьмого созыва Вячеслав Володин рассказал, как обстоят дела с коллективным иммунитетом к коронавирусу в нижней палате парламента. По его словам, на вакцинированных и переболевших СOVID-19 депутатов приходится 92% от их общего числа. Лидируют по вакцинации фракции «Единая Россия» и ЛДПР.
- В Казани произошло возгорание в Старо-Татарской слободе. Загорелась гостиница «Татарская усадьба». Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, сообщение о пожаре по ул. Марджани, 8 поступило в субботу в 16.08. Из-под под крыши шел дым. На место происшествия прибыли пожарные. До их приезда в здании была проведена эвакуация. Пострадавших в результате возгорания нет. Площадь пожара составила 15 «квадратов». Пожар потушили в 16.53.
- В Казани появился новый мурал. Изображение девушки с котом появилось на фасаде дома 4 по ул. Ломжинской в Советском районе. Видеороликом, в котором показаны процесс создания мурала и конечный результат, в своем посте в Instagram поделился глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов.
- В Татарстане завершается реализация 17 программ и национальных проектов. Республиканские программы выполнили на 85%. Полностью завершились 2 программы, в которые входят 62 объекта на общую сумму 132 млн рублей, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.
Алексей НечаевОбщество Татарстан
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