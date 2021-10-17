В Керчи открыли мемориал в память о жертвах трагедии 2018 года в колледже

В третью годовщину трагедии в политехническом колледже в Керчи открыли Мемориал памяти погибшим. Бронозовую скульптурную композицию под названием под названием «Жертвам трагедии в Керчи 17 октября 2018 года» установили на городском кладбище.

В центре памятника жертвам трагедии — смятая, насквозь пробитая тетрадь, из которой в небо вырывается стая жаворонков. Птицы символизируют души погибших. Имена последних увековечили на постаменте, вписав их золотыми буквами, сообщается на сайте города.

— Пробитая ученическая тетрадь, которая никогда не будет прежней. И в небо летят жаворонки, как души бедных погибших ребят. Конечно, это аллегория. В христианстве жаворонок символизирует юность, смирение, поскольку парит высоко и поет, только устремляясь к небу, — рассказал идею композиции ее автор Андрей Ковальчук.



Фото: kerch.rk.gov.ru

Три года назад в Керчинском политехническом колледже 18-летний студент устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. В результате погибли 21 человек. Еще более 60 граждан получили ранения. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина