В России зарегистрировали рекордные показатели потребления газа

В России зафиксированы рекордные показатели потребления газа на внутреннем рынке. Из-за ряда факторов появилась необходимость в дополнительной закачке в российские хранилища, рассказал вице-премьер России Александр Новак.

Это связано с активным восстановлением экономики в посткризисный период, с маловодностью в этом году, из-за которой гидроэлектростанции вырабатывают меньше электричества, а также с последствиями долгой и холодной зимы 2020/2021.

Фото: realnoevremya.ru

Тем не менее, отметил Новак, страна готова рассматривать увеличение экспорта в Европу.

— У нас есть возможность для исполнения контрактов, если будут заявки дополнительные, безусловно, это можно будет рассмотреть и дополнительно участие, — сказал он в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым в эфире телеканала «Россия 1».

Вчера Новак сообщал, что газовый кризис в Европе вызван несколькими причинами и не связан с запуском нового экспортного газопровода «Северный поток — 2».



Татьяна Леухина