В Казани загорелась «Татарская усадьба»

Фото: скриншот/соцсети

В Казани произошло возгорание в Старо-Татарской слободе. Загорелась гостиница «Татарская усадьба».

Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, сообщение о пожаре по ул. Марджани, 8 поступило сегодня в 16.08. Из-под под крыши шел дым.

На место происшествия прибыли пожарные. До их приезда в здании была проведена эвакуация. Пострадавших в результате возгорания нет. Площадь пожара уточняется.

На кадрах с места происшествия, опубликованных в соцсетях, видно, что пожарные работают на крыше. Судя по видео, здание серьезно не пострадало.

В ноябре прошлого года произошел пожар в доме в Старо-Татарской слободе по улице Каюма Насыри, 31. Крыша здания сгорела, частично пострадало потолочное перекрытие и частично внутренняя стена на общей площади 50 кв. метров.



Татьяна Демина