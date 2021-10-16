Володин заявил, что 92% депутатов Госдумы вакцинированы или переболели коронавирусом

Председатель Госдумы восьмого созыва Вячеслав Володин рассказал, как обстоят дела с коллективным иммунитетом к коронавирусу в нижней палате парламента. По его словам, на вакцинированных и переболевших СOVID-19 депутатов приходится 92% от их общего числа.

Лидируют по вакцинации фракции «Единая Россия» и ЛДПР. В них не привиты от коронавирусу по 5%, заявил Володин в интервью программе «Вести недели» на канале «Россия-1».

В «Справедливой России», по словам Володина, не вакцинировались 10% депутатов, в КПРФ — 18%, во фракции «Новые люди» — 30%. Спикер Госдумы надеется, что все те, кто еще не сделал прививку, в скором времени исправят это.

Фото: duma.gov.ru

Госдума восьмого созыва начала работать 12 октября. Первое пленарное заседание посвятили решению организационных и кадровых вопросов.



Выборы депутатов проходили с 17 по 19 сентября. По данным ЦИК, 324 мандата получила «Единая Россия», КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Гражданская платформа», «Родина», «Партия Роста» — по одному мандату.



Татьяна Демина