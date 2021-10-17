Посол в Лондоне заявил, что «Северный поток — 2» готов к запуску

Газопровод «Северный поток — 2» уже готов к запуску. Ожидается только разрешение от Германии, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

— Как только это произойдет, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: gazprom.ru

Он подчеркнул, что высказывания западных политиков о том, что Россия использует «Северный поток — 2» как инструмент политического давления, — чепуха.

Ранее британский кабмин выразил мнение, что Россия специально ограничивает поставки газа в Европу, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство газопровода.

В начале октября в кабмине ФРГ заявили, что газопровод «Северный поток — 2» можно эксплуатировать на основании договоренностей, достигнутых с США. Федеральное правительство отвергает экстерриториальные санкции, подобные тем, которые угрожают и наложены США в связи с «Северным потоком — 2» и проводит переговоры с правительством США, чтобы предотвратить возможные дальнейшие ограничительные меры.



Татьяна Леухина