В Татарстане годовой план по возведению жилья выполнили на 85%

В Татарстане завершается реализация 17 программ и национальных проектов. Республиканские программы выполнили на 85%. Полностью завершились 2 программы, в которые входят 62 объекта на общую сумму 132 млн рублей, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Доля выполнения нацпроектов составляет в 87%. В шесть нацпроектов, курируемых Минстроем РТ, суммарно входят 99 объектов. Из них 40 уже завершены.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В республике в рамках жилищного строительства построили 2 млн 269 тысяч квадратных метров. Это 85% от годового плана. План по индивидуальному жилищному строительству переполнен на 27%: уже построено 10,5 тысяч домов вместо 8,3 тысяч.



По социальной ипотеке годовой план программы составляет 280 тысяч кв. метров, или 161 дом. Сейчас построено 116 тысяч кв. м. жилья, что составляет 41% от запланированных показателей, передает пресс-служба президента РТ.

В Татарстане по итогам 9 месяцев года выдали 1 499 разрешений на строительство различных объектов.

Татьяна Леухина