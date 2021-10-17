В Советском районе Казани появился новый мурал

Фото: скриншот

В Казани появился новый мурал. Изображение девушки с котом появилось на фасаде дома №4 по ул. Ломжинская в Советском районе.

Видеороликом, в котором показан процесс создания мурала и конечный результат, в своем Instagram-акаунте поделился глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов.

Автором мурала стал художник Азат Алеев. В прошлом году он украсил своим рисунком фасад дома 25 по улице Бигичева в Советском районе Казани.

В конце августа в Казани состоялась официальная церемония открытия семи новых муралов. Их создали в рамках международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Татьяна Демина