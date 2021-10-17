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Корабль с киноэкипажем вернулся на Землю

07:40, 17.10.2021
Корабль с киноэкипажем вернулся на Землю
Фото: roscosmos.ru

Корабль «Союз МС-18» с первым в мире киноэкипажем вернулся на Землю. К летательному аппарату направились спасатели, они помогут экипажу выбраться.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко находились на орбите с 5 октября, космонавт Олег Новицкий — с 9 апреля, передает «РИА Новости».

В первом часу ночи 17 октября экипаж попрощался с остающимися космонавтами на Международной космической станции и закрыл люки на корабле. «Союз МС-18» отстыковался от станции в 04.14 мск.

Татьяна Леухина
ОбществоТехнологии

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