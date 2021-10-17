Экс-президента США Билла Клинтона, госпитализированного с заражением крови, выписали из больницы

75-летнего экс-президента США Билла Клинтона, госпитализированного в этом месяце с заражением крови, выписали из медицинского центра. Об этом сообщил его представитель Анхель Уренья.



«Температура и количество лейкоцитов в крови нормализовались, и он [Клинтон] вернется в свой дом в Нью-Йорке, где завершит курс антибиотиков», — написал Уренья на своей странице Twitter.

О госпитализации Клинтона стало известно на этой неделе. У него возникла инфекция мочевыводящих путей, которая затем попала в кровеносную систему. Как сообщали СМИ, заболевание диагностировали на ранней стадии, врачи прописали 42-му президенту США антибиотики.



Татьяна Демина