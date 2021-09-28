Заработала горячая линия Всероссийской переписи населения

Заработала горячая линия Всероссийской переписи населения. На вопросы граждан могут дать ответы более 170 операторов контакт-центра, сообщает мэрия Казани.



Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 21:00 до завершения переписи 14 ноября по телефону +7 (800) 707-20-20.

Специалисты отвечают на вопросы, база которых состоит из девяти тематических блоков. От простых (сроки проведения переписи), до узкоспециальных (например, что делать, если знаешь 14 иностранных языков, а в форме переписного листа указаны лишь четыре ячейки). Если в базе знаний нет ответа, вопросы передадут в Росстат, а там специалисты найдут решение.

Фото: pixhere.com

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий.

Маргарита Головатенко