Турчак предложил Путину перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь

Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак предложил президенту России Владимиру Путину перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь. Он отметил, что перепись по времени проведения совпадает с избирательной кампанией в Госдуму.

— Как нам кажется, если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет и впрямую раздражение, — цитирует его «РИА Новости».

Путин пообещал рассмотреть предложение.



В феврале правительство РФ вновь перенесло основной этап Всероссийской переписи населения с апреля на сентябрь 2021 года. Об этом сообщил замглавы Росстата Павел Смелов.