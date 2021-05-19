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Турчак предложил Путину перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь

13:49, 19.05.2021
Турчак предложил Путину перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь
Фото: gov.spb.ru

Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак предложил президенту России Владимиру Путину перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь. Он отметил, что перепись по времени проведения совпадает с избирательной кампанией в Госдуму.

— Как нам кажется, если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет и впрямую раздражение, — цитирует его «РИА Новости».

Путин пообещал рассмотреть предложение.

В феврале правительство РФ вновь перенесло основной этап Всероссийской переписи населения с апреля на сентябрь 2021 года. Об этом сообщил замглавы Росстата Павел Смелов.

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