В казанском Кремле рассказали об обеспечении противоэпидемической безопасности при переписи населения

Фото: Ринат Назметдинов

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова на брифинге в кабмине РТ рассказала, как будет проходить перепись населения в республике в условиях подъема заболеваемости коронавирусом:



— Безусловно, это очень ответственный момент. Там тоже работают люди, они тоже беспокоятся за свое здоровье. И мы понимаем, что подомовой обход — это тоже контакты. <...> президент Татарстана на прошлом совещании поставил перед Роспотребнадзором задачу, чтобы они слаженно отработали в части обеспечения безопасности для тех, кто будет по переписи приходить в дома, — заявила она.

По словам Галимовой, речь идет и о средствах индивидуальной защиты, и об уровне вакцинации в более чем 80%:

— Там есть и вакцинированные, и переболевшие с высоким титром антител. Есть резерв на случай замены — более 1800 [человек], если я не ошибаюсь. В виду того что кто-то не сможет даже выйти с работы, чтобы перепись проходила. Есть разные форматы — есть форматы онлайн, подомового обхода. В любом случае все действия по переписи будут проводиться в строгом соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, — заверила она.

Фото: strana2020.ru

Напомним, Всероссийская перепись населения — 2021 на фоне очередной волны коронавируса почти полностью пройдет в цифровом формате: Росстат практически отказался от бумажных переписных листов, выдав переписчикам планшеты, и позволил поучаствовать в переписи через портал «Госуслуги». Она стартует уже 15 октября. Подробнее — в материале «Реального времени».



Мария Короткова