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МВД РФ рассказало, как отличить настоящего переписчика от фальшивого

09:40, 02.10.2021
МВД РФ рассказало, как отличить настоящего переписчика от фальшивого
Фото: salekhard.org

В дни Всероссийской переписи населения, которая начинается с 15 октября, под видом переписчиков к жителям российских регионов могут прийти мошенники. Об этом предупреждает МВД России и напоминает о том, как отличить настоящего переписчика от фальшивого.

  • У переписчика есть специально разработанная атрибутика с символикой Всероссийской переписи населения: жилет, шарф и сумка.
  • Человек, работающий на переписи, имеет официальное удостоверение. Надо просить показать и его, и паспорт.
  • Представляясь, переписчик обязательно должен сказать фразу о том, что перепись населения является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года №8-ФЗ.
  • Ни на улице, ни во дворе перепись проходить нельзя.
  • По телефону или в СМС перепись не проводится: переписчики работают только очно. Поэтому не сообщайте никому сведений о себе в этом формате.
  • Переписчик не будет спрашивать ваших паспортных данных: перепись проводится исключительно со слов опрашиваемого. И тем более он не будет спрашивать у вас документы на квартиру и выяснять, свое у вас жилье или вы его снимаете.
  • Ни при каких обстоятельствах переписчик не станет предлагать вам товары, услуги, проводить агитацию и тем более брать за участие в переписи деньги.

Если переписчик вызывает некоторые сомнения, нужно позвонить на ближайший переписной участок и удостовериться, что человек с такими паспортными данными действительно работает на вашей территории. А о подозрительных лицах МВД просит незамедлительно сообщать в полицию.

Людмила Губаева
Общество

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