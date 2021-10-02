МВД РФ рассказало, как отличить настоящего переписчика от фальшивого

В дни Всероссийской переписи населения, которая начинается с 15 октября, под видом переписчиков к жителям российских регионов могут прийти мошенники. Об этом предупреждает МВД России и напоминает о том, как отличить настоящего переписчика от фальшивого.

У переписчика есть специально разработанная атрибутика с символикой Всероссийской переписи населения: жилет, шарф и сумка.

Человек, работающий на переписи, имеет официальное удостоверение. Надо просить показать и его, и паспорт.

Представляясь, переписчик обязательно должен сказать фразу о том, что перепись населения является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года №8-ФЗ.

Ни на улице, ни во дворе перепись проходить нельзя.

По телефону или в СМС перепись не проводится: переписчики работают только очно. Поэтому не сообщайте никому сведений о себе в этом формате.

Переписчик не будет спрашивать ваших паспортных данных: перепись проводится исключительно со слов опрашиваемого. И тем более он не будет спрашивать у вас документы на квартиру и выяснять, свое у вас жилье или вы его снимаете.

Ни при каких обстоятельствах переписчик не станет предлагать вам товары, услуги, проводить агитацию и тем более брать за участие в переписи деньги.

Если переписчик вызывает некоторые сомнения, нужно позвонить на ближайший переписной участок и удостовериться, что человек с такими паспортными данными действительно работает на вашей территории. А о подозрительных лицах МВД просит незамедлительно сообщать в полицию.



Людмила Губаева