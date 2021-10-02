МВД РФ рассказало, как отличить настоящего переписчика от фальшивого
В дни Всероссийской переписи населения, которая начинается с 15 октября, под видом переписчиков к жителям российских регионов могут прийти мошенники. Об этом предупреждает МВД России и напоминает о том, как отличить настоящего переписчика от фальшивого.
- У переписчика есть специально разработанная атрибутика с символикой Всероссийской переписи населения: жилет, шарф и сумка.
- Человек, работающий на переписи, имеет официальное удостоверение. Надо просить показать и его, и паспорт.
- Представляясь, переписчик обязательно должен сказать фразу о том, что перепись населения является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года №8-ФЗ.
- Ни на улице, ни во дворе перепись проходить нельзя.
- По телефону или в СМС перепись не проводится: переписчики работают только очно. Поэтому не сообщайте никому сведений о себе в этом формате.
- Переписчик не будет спрашивать ваших паспортных данных: перепись проводится исключительно со слов опрашиваемого. И тем более он не будет спрашивать у вас документы на квартиру и выяснять, свое у вас жилье или вы его снимаете.
- Ни при каких обстоятельствах переписчик не станет предлагать вам товары, услуги, проводить агитацию и тем более брать за участие в переписи деньги.
Если переписчик вызывает некоторые сомнения, нужно позвонить на ближайший переписной участок и удостовериться, что человек с такими паспортными данными действительно работает на вашей территории. А о подозрительных лицах МВД просит незамедлительно сообщать в полицию.
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