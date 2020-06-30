Перепись населения пройдет в России с 1 по 30 апреля 2021 года

Перепись населения проведут в 2021 году — с 1 по 30 апреля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Провести с 1 по 30 апреля 2021 года Всероссийскую перепись

населения», — сообщается в документе.

Впервые каждый житель сможет пройти перепись в многоканальном формате: пройти перепись в МФЦ, на стационарных переписных участках или переписать всю свою семью самостоятельно на портале госуслуг.

Ранее глава Росстата Павел Малков сообщал, что правительство уже подписало постановление о Всероссийской переписи населения.

